"Она сошла с ума": Тальков плюнул в вероломную Азизу

Некогда близкие друзья Игорь Тальков-младший, сын певца Игоря Талькова, и артистка Азиза теперь не общаются. Всему виной действия некогда популярной исполнительницы, которые до глубины души оскорбили мужчину.

Игорь Тальков никогда не верил в то, что Азиза могла быть причастна к гибели его именитого отца. Более того, словно в противовес общественному мнению он сделал ее крестной матерью своего сына Святослава. Однако уже полгода они не общаются.

Это случилось после того, как осенью 2019 года Азиза приняла участие в скандально известном шоу Первого канала "На самом деле". Она рассказала, что якобы Игорь Тальков-старший хотел ее познакомить с авторитетом и повез на встречу. А когда та отказалась, бросил ее ночью в лесу одну. После этого сын легендарного артиста порвал все контакты с певицей.

Журналисты связались с Игорем Тальковым, чтобы выяснить, как сейчас у него обстоят дела с Азизой. "Я не общаюсь с ней. Она просто сошла с ума. Или ее купили", – категорично ответил мужчина. Игорь настолько обижен, что даже готов на радикальный шаг – раскрестить сына. Однако сама Азиза отрицательно на это смотрит. "Я слышала об этом. Но это не по-божески, не по-христиански. Он может хоть 100 раз раскрещивать Святика, но мне это не помешает считать его своим крестником. Я как молилась за него, так и буду продолжать", – ранее говорила в интервью певица.

"Мне бы не хотелось на эту тему говорить!" – отрезал Игорь Тальков в разговоре с "Собеседником". К слову, ходили слухи, что названных родственников хотели публично помирить на одном из федеральных каналов. И даже будто бы Тальков дал согласие. Однако потом по какой-то причине предложение отклонил. И это при том, что ему обещали внушительный гонорар.

Напомним, на концерте, проходившем 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный", произошел конфликт охранника Азизы Игоря Малахова и певца Игоря Талькова. В результате перестрелки артист погиб. В ноябре 2018 года Следственный комитет России возобновил расследование резонансного убийства.