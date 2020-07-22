"Никто не должен знать, чего мне это стоит!": Повалий рассказала о невыносимой боли

За последний месяц народная артистка Украины Таисия Повалий была в Белоруссии дважды. В июне пела на бале выпускников, причем подпевал ей сам президент республики Александр Лукашенко, а в июле стала гостьей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



Роман с Белоруссией у Таисии давний. После победы здесь в 1993-м на "Славянском базаре" к ней пришла известность, начался стремительный взлет. В прошлом году она стала 15-м лауреатом специальной награды "Через искусство – к миру и взаимопониманию" и удостоилась именной звезды возле Летнего амфитеатра в Витебске. А в этот раз участвовала в концерте звезд украинской сцены и пела на закрытии "Базара". Никто и подумать не мог, чего ей это стоит!

Зимой певица неудачно упала и сломала ногу в двух местах. Восстановление длится до сих пор, и порой, особенно при перемене погоды, боль становится невыносимой.

"Я купил Тае специальные французские амортизирующие стельки, – рассказал супруг и продюсер певицы Игорь Лихута. – Они смягчают нагрузку, делают ходьбу более комфортной".

Повалий призналась, что не всегда серьезно относится к рекомендациям врача. Например, она лишь дважды смогла сделать специальную процедуру, хотя медики прописали 12 сеансов.

"Для меня сцена – лучшее лекарство, – улыбнулась Таисия. – Моя обязанность – дарить людям праздник. И никто не должен знать, чего мне это стоит. Моя боль не должна никому быть видна, потому что задача артиста – дарить людям радость и позитивные эмоции в любом состоянии".

