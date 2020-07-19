Певица Нюша записала эротическое видео в своей ванной

В личном блоге Нюши в "Инстаграм" появились откровенные кадры, снятые в ванной комнате певицы. На фотографиях артистка продемонстрировала достоинства своей шикарной фигуры. Через полупрозрачное белое боди были видны все "прелести" исполнительницы.

Долгое время певица Нюша не выходила на связь с многочисленной аудиторией. Видимо, девушка подогревала интерес публики, чтобы в один прекрасный момент шокировать всех эротическим видео.

На странице звезды появились кадры, которые легко можно приписать к контенту 18+. Нюша предстала в образе роковой женщины, сексуально намазывавшей свое поднятое тело скрабом.

Подогревали красочную картинку вызывающие позы звезды. На протяжении всего ролика Нюша эротично двигалась в ванной. Глядя на такие снимки, поклонники не могли оторвать глаз от фигуры артистки.

Пользователи социальной сети разделились на два лагеря. Одни предположили, что Нюша обнародовала кадры из будущего клипа. Другие же забросали девушку лестными комментариями и вопросами, связанными с ее подтянутыми формами.

"Ходячий секс. А ваш мужчина не ревнует? Вас же видят миллионы людей", – написали поклонники.

Фанатки Нюши попытались разузнать, есть ли секретная формула похудения, которой когда-то воспользовалась солистка. Сама же певица не стала отвечать на комментарии подписчиков и только порекомендовала очередную косметическую марку.

Напомним, несколько дней назад Нюша шокировала аудиторию кардинальной сменой имиджа. Из яркой шатенки певица перекрасилась в персиковой цвет. Личный стилист звезды распределил теплый оттенок по всей длине волос и добавил холодно-розовый цвет на пряди у лица.