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Исхудал донельзя: звезды молятся о здоровье прооперированного Буйнова

Исхудал донельзя: звезды молятся о здоровье прооперированного Буйнова

Александр Буйнов. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com/
Александр Буйнов был заявлен как участник фестиваля искусств "Славянский базар", но до Витебска так и не доехал. Поползли слухи, что он серьезно болен. Чтобы их не множить, певец рассказал о своем состоянии.
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"Случилось то, что случилось, – вздохнул певец. – Догадайтесь сами, почему схуднул. Даю подсказку: был приступ, очень было бо-бо! И еще – после операции стал добрее, потому что половина страны живет без этого".

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Александр Николаевич Буйнов

Александр Николаевич Буйнов певец, музыкант

Поклонники стали гадать, что случилось с любимым артистом. На фото виден заклеенный бинтом и пластырем след от хирургического вмешательства. Кто-то считает, что артисту удалили желчный пузырь, другие думают про камни, а третьи полагают, что дело в воспалившемся аппендиксе. "Нет, не пугайтесь, ТО на месте", – пошутил артист, намекнув, что мужская сила никуда не делась.

Публикация артиста вызвала переполох среди его коллег по сцене. "Буй, дорогой, если ТО осталось на месте, то все остальное – чепуха. Не болей!" – написал Игорь Крутой. "Саня, выздоравливай! На следующий год обязательно будешь на "Базаре", – присоединилась Лолита. "Выздоравливай! Ты нам нужен!" – заверила ближайшая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель. Слова поддержки на странице артиста оставили также Анита Цой, Марина Юдашкина и Алексей Глызин. С последним, кстати, у Буйнова было недопонимание, но сегодня все позади.

Напомним, что в 2011 году у музыканта обнаружили опухоль предстательной железы. Благодаря курсу химиотерапии певца удалось спасти. В 2015-м сообщалось, что у Буйнова произошел рецидив коварного заболевания. Супруга певца Алена опровергла эту информацию, заверив поклонников, что Александр чувствует себя превосходно, и рак действительно отступил.

Автор: 22 июля 2020, 08:12 Источник: instagram ✓ Надежный источник
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