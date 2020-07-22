Исхудал донельзя: звезды молятся о здоровье прооперированного Буйнова

Александр Буйнов был заявлен как участник фестиваля искусств "Славянский базар", но до Витебска так и не доехал. Поползли слухи, что он серьезно болен. Чтобы их не множить, певец рассказал о своем состоянии.

"Случилось то, что случилось, – вздохнул певец. – Догадайтесь сами, почему схуднул. Даю подсказку: был приступ, очень было бо-бо! И еще – после операции стал добрее, потому что половина страны живет без этого".

Поклонники стали гадать, что случилось с любимым артистом. На фото виден заклеенный бинтом и пластырем след от хирургического вмешательства. Кто-то считает, что артисту удалили желчный пузырь, другие думают про камни, а третьи полагают, что дело в воспалившемся аппендиксе. "Нет, не пугайтесь, ТО на месте", – пошутил артист, намекнув, что мужская сила никуда не делась.

Публикация артиста вызвала переполох среди его коллег по сцене. "Буй, дорогой, если ТО осталось на месте, то все остальное – чепуха. Не болей!" – написал Игорь Крутой. "Саня, выздоравливай! На следующий год обязательно будешь на "Базаре", – присоединилась Лолита. "Выздоравливай! Ты нам нужен!" – заверила ближайшая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель. Слова поддержки на странице артиста оставили также Анита Цой, Марина Юдашкина и Алексей Глызин. С последним, кстати, у Буйнова было недопонимание, но сегодня все позади.

Напомним, что в 2011 году у музыканта обнаружили опухоль предстательной железы. Благодаря курсу химиотерапии певца удалось спасти. В 2015-м сообщалось, что у Буйнова произошел рецидив коварного заболевания. Супруга певца Алена опровергла эту информацию, заверив поклонников, что Александр чувствует себя превосходно, и рак действительно отступил.

