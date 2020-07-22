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Пришли результаты ДНК-теста сына Децла

Пришли результаты ДНК-теста сына Децла

Децл. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
В среду 22 июля в одном из московских судов прошло заседание по делу вдовы Кирилла Толмацкого (Децла). Юлия Киселева предъявила иск Пенсионному фонду, который не захотел выплачивать ее сыну пособие по потере кормильца.
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Аргументом для отказа в денежной компенсации стало то, что при регистрации ребенка супруга артиста не записала имя отца в графу свидетельства о рождении. Из-за этого в происхождении внука усомнился и папа рэпера Александр Толмацкий.

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 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Артиста не стало около года назад во время гастролей в Ижевске. Тогда 35-летнему музыканту стало внезапно плохо, причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

По иронии судьбы именно в день рождения Децла и состоялось слушание в Басманном суде. Юлия Киселева настаивала на том, что Меркурий Антоний Иоанн является родным сыном Кирилла Толмацкого. В свое время девушка не вписала артиста в графу "отец", так как пара не была расписана.

Чтобы удостовериться в том, что Тони является наследником первого порядка, подростку пришлось сдать ДНК-тест. Согласно анализу, мальчик действительно родственник музыканта. Кстати, в свое время отец Децла также настаивал на генетической экспертизе, однако Юлия отказалась от нее.

После официального подтверждения Меркурий Антоний Иоанн, скорее всего, унаследует авторские права на песни отца. Также ребенок может претендовать на недвижимость и материальные отчисления Пенсионного фонда.

Автор: 22 июля 2020, 18:55 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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