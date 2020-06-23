Обнародовано предсмертное желание Децла

6 июля на телеканале СТС стартует приключенческий фильм "Погнали". По сюжету многодетное семейство Осиных решается на смелое путешествие из Красноярска в Минск на минивэне. Одну из серий роуд-муви посвятили Кириллу Толмацкому (Децлу): перед смертью он снялся в проекте в качестве камео – в роли самого себя.
В столичный клуб, где работает Децл, приезжает старшеклассница Даша (Александра Киселева). Повод очень личный – ее мать (Ирина Пегова) призналась, что известный рэпер и есть настоящий отец девочки. Только встретившись с "папой" в его гримерной, девушка узнает всю правду.
На съемках Децл с улыбкой признавался, что мечтает о главной роли. "Когда играю себя, просто пробегаю глазами по тексту и на площадке исполняю все как можно живее, – говорил он. – Но, конечно, если дадут большую роль, буду серьезно тренироваться. Задумываюсь над этим, потому что кино – неплохой этап развития для артиста. Я бы хотел сниматься в главных ролях и также снимать. У меня, кстати, есть свои сценарии".
Напомним, что Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года после выступления в одном из ижевских клубов. Известному рэперу стало плохо, ему вызвали скорою, но медики не смогли помочь 35-летнему исполнителю...
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