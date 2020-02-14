Сын Децла решился на серьезный шаг

Единственному наследнику покойного Кирилла Толмацкого исполнилось 14 лет. Последний раз мальчика видели год назад – на похоронах Децла. За это время он заметно изменился. Тони остриг дреды, и теперь у него короткая стрижка. Новый образ сына Децла обсуждает Teleprogramma.pro.
Недавно Тони зарегистрировал новый аккаунт в "Инстаграм". В описании профиля он нескромно написал: "Селеба".
На его страницу за несколько дней подписались 2,5 тысячи человек, и их количество продолжает расти. Некоторые комментаторы начали заваливать сына именитого исполнителя вопросами о семье, школе и прочем, другие – писать комплименты и восторженные отзывы о внешности.
Напомним, рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, не стало в феврале 2019 года. Смерть исполнителя стала для родственников и поклонников неожиданностью. Причиной стал сердечный приступ, который произошел у артиста после выступления в Ижевске. На похоронах отец Толмацкого впервые встретился со своим внуком, пообещал наверстать упущенное и поближе с ним познакомиться. Но спустя некоторое время родственники снова перестали общаться – Тони не отвечал на звонки дедушки. Мама мальчика пояснила, что они просто решили взять паузу до того, как закончится судебный процесс, связанный с наследством.
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