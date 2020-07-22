В семью Ковальчук и Чумакова пришло горе

В среду, 22 июля, Алексей Чумаков в личном блоге поделился печальной новостью. Скончался любимый дядя музыканта. Супруг Юлии Ковальчук пожелал родственнику прекрасного перерождения и легкого полета.

Как отметил артист, усопший был для него невероятно близким человеком. Он помог певцу стать тем, кем тот является сейчас. Алексей Чумаков поблагодарил дядю за человечность и доброту, а также за честь быть любимым. Музыкант надеется, что ему еще удастся встретить родственника в этой жизни и уж точно в следующей.

Дядей артист называет Бориса Давидяна, которого многие знали под псевдонимом Бока. Певец записал свой первый альбом в 1972 году. Со временем исполнитель стал популярен среди любителей шансона.

Большинство композиций для своих пластинок он сочинил лично, но периодически перепевал классиков вроде Владимира Высоцкого. Музыкант скончался 21 июля в Америке после продолжительной болезни.

Поклонники выразили соболезнования Алексею Чумакову. Они отметили, что также уважали музыканта, которого артист считает своим наставником. "Бока... целая Эпоха! Спасибо за все! Светлой дороги, светлый Человек! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вечная память этому легендарному человеку", "Светлая память 🙏🏼 Его песни вечные, а значит и память о нем! Покойся с миром, Бока!" – написали фанаты.