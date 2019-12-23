"Есть доступ к телу": посторонний мужчина запустил руки под юбку Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук, судя по всему, заставила понервничать мужа, вокалиста Алексея Чумакова. Она разрешила постороннему мужчине запустить руки под юбку.

Юлия Ковальчук показала, как готовится к выступлению. Перед выходом на сцену к концертному наряду знаменитости прикрепляют передатчик, который принимает сигнал с микрофона. Как оказалось, иногда этот процесс может быть весьма неловким.

В ролике, который Ковальчук опубликовала в "Инстаграм", можно увидеть, как звукорежиссер лезет ей под юбку. Специалист пытался разместить устройство для передачи звука.

"Я вообще мужчин выбираю только по имени. Если Алексей – есть доступ к телу", – написала Юлия.

Вокалистка поинтересовалась у поклонников, по какому принципу они выбирают спутников жизни. Подписчики вопрос звезды проигнорировали. Народ увлекся обсуждением пикантной записи. Многие посчитали, что кадры могут разозлить мужа Юлии Ковальчук, певца Алексея Чумакова.

"Что это он там делает, а?! Пока мужа рядом нет", "Куда полез", "Муж где? Он не ревнует?" – цитирует пользователей Сети Пятый канал.

Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе больше десяти лет. Артистка подарила мужу дочь Амелию. После рождения малышки пара много времени проводит в Испании – у звездного семейства там апартаменты. Юлия Ковальчук уверена, что местный климат полезен для ее чада.