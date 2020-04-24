"Фильмы и книги – моя отдушина на карантине": как живет Диана Гурцкая

Режим всеобщей самоизоляции продолжается. Для одних это серьезное испытание, для других – возможность побыть с близкими и заняться тем, до чего руки не доходили. О жизни на карантине "Дни.ру" рассказала Диана Гурцкая.

"В первые дни, когда началась паника, я тоже ей немного подверглась и стала говорить мужу, что надо делать запасы – покупать крупы, – вспомнила певица. – Петр отмахнулся. Сказал, что это глупо, что всего нам хватит и не надо никуда бежать".

В конце марта мужа артистки Петра Кучеренко, бывшего главой аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, назначили заместителем министра науки и высшего образования. Соответствующий указ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Все шаги, которые каждый из нас предпринимает, мы обсуждаем друг с другом, – рассказала Диана. - Назначение мужа не стало для меня сюрпризом. Он знает, что я всегда и во всем его поддерживаю, целиком доверяю и всегда за него переживаю".

Однако не стоит думать, что детям курирующего российское образование чиновника легко учиться. "Отлынивать и сачковать у них не получится точно, – улыбнулась Диана. – И мой сын Константин, и племянник Сандро очень серьезно подходят к учебе, хотя она и проходит сейчас на удаленном режиме. Я рассказывала им, как училась сама – в интернате за 500 километров от родного дома. Когда приезжала на выходные, часто плакала, умоляла не отправлять меня обратно. Мама жалела, а отец был требователен и настаивал, чтобы я получила хорошее образование. Правда, он видел меня филологом".

Тяга Дианы к пению в итоге победила, но любовь к словесности никуда не делась. "Фильмы и книги – моя отдушина на карантине, – призналась певица. – Я много читаю – не могу жить без аудиокниг. Только что, например, по совету моего друга Марка Тишмана, закончила роман Ромена Гари (единственный писатель, дважды получивший высшую литературную награду Франции – Гонкуровскую премию. – Прим. ред.) "Обещание на рассвете". Занимаюсь и спортом – к счастью, дома есть беговая дорожка. С гантелями мне тяжеловато, а в остальном держу себя в тонусе".

Не забывает артистка и о творчестве – 24 апреля у нее выходит альбом под названием "Время". "Мне кажется, что именно сейчас время жить, любить, ценить и беречь друг друга, – отметила исполнительница. – В альбоме есть как очень серьезные, важные для меня песни, такие как "Молитва", так и позитивные треки, которые поднимут настроение и, надеюсь, привнесут немного радости. В наше непростое время это очень важно".