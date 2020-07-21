Сына Полищук сняли голым на улице: Как здесь очутился – не помню

Перед звездой одетая девушка что-то вещает. В подписи к фото артист заявил, что все это оголтелый матриархат и дискриминация по всем признакам. "Как здесь очутился – не помню", – уверяет наследник Любови Полищук.
Скорее всего, кадр сделан во время работы над фильмом. В комментариях к публикации Алексей Макаров обсуждает со знакомым, с какого дубля сняли сцену. Говорит, что со второго.
Забавный снимок пришелся по душе поклонникам. Многие не упустили шанса пошутить над неловкой ситуацией. "Лешка, че закрыл то? Надо наоборот показать! Как в деревне, как полагается! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Куда джинсы и свитер подвезти?", "Силен мужик, с голым.....задом, да к амазонкам!" – пишут в комментариях.
Алексей Макаров последнее время часто попадает в скандальные ситуации. Не так давно его бывшая супруга Виктория Богатырева жаловалась на то, что актер поднимал на нее руку и часто выпивал. Также оказалось, что артист почти не общается со своей дочерью Варварой.
Сам Макаров эту информацию опроверг. Он уверен, что его оболгали представители желтой прессы.
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