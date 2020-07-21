"С тобой я всегда улыбаюсь": Кадони признался в чувствах к Орловой

Ольга Орлова опубликовала в своем инстаграм-профиле фотографию с Владом Кадони. Паре неоднократно приписывали роман, однако они все отрицают.

Телеведущая на снимке обнимает коллегу за шею. Оба в удобной одежде, а волосы бывшей солистки группы "Блестящие" замотаны в полотенце. Вероятно, ребята готовятся к съемкам в "Доме-2".

Ольга Орлова отметила под фото, что они "работу работают". Также звезда пошутила: мол, пришлось слегка придушить друга, чтобы тот улыбнулся для фото. "Не ври, с тобой я всегда улыбаюсь", – заявил Влад Кадони в комментариях.

Коллегам много раз приписывали роман, но Орлова в недавнем интервью отметила, что узнала об отношениях с экстрасенсом из интернета. Этот факт позабавил Ольгу, ведь она даже не предполагала, что готовится к свадьбе.

Фанаты в комментариях отметили, что были бы рады такому положению дел. "Мне кажется вы будете красивой парой", "Влад, я вас очень люблю и уважаю, особенно вашу маму, но Ольга вам очень подходит, очень красиво смотритесь", "Я бы очень хотела видеть вас парой. Влад умен и хорош собой, ты прекрасна как ни крути (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заверили поклонники.