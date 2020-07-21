Экс-участница "Дома-2" о насилии на проекте: Меня толкали, пинали, таскали за волосы

В начале мая Ирина стала одной из участниц шоу. Девушка быстро подружилась с коллегами и приобрела армию поклонников. Вскоре интерес Наумовой к съемкам пропал – она захотела покинуть телепроект.
Однако создатели "Дома-2" запретили ей уходить из шоу. Ирина оказалась в западне. Другие участники советовали не сопротивляться телевизионщикам. Наумова не знала, как поступить.
Девушку заперли в доме с участником проекта Павлом Бабичем. Ирина разбила окно и выбралась из здания, после чего вызвала такси. На улице ее задержали сотрудники шоу, сообщает Znak.com.
Восемь мужчин насильно пытались вернуть ее в дом. "Меня толкали, пинали, таскали за волосы", – вспомнила девушка. Она смогла освободиться только после звонка в полицию. Однако московские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело.
Тогда Ирина Наумова обратилась за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Чиновник написал заявление в прокуратуру. Он потребовал проверить действия стражей порядка и выяснить обстоятельства конфликта на площадке шоу "Дом-2".
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