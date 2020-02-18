Брэдли Купер закрутил роман с разведенной голливудской красавицей

По данным инсайдеров, голливудский актер Брэдли Купер начал встречаться с бывшей женой Тома Круза. Предыдущий роман звезды с актрисой Аной де Армас оказался неподтвержденным.

Брэдли Купер после расставания с Ириной Шейк не сходит с заголовков таблоидов. Сначала личную жизнь актера обсуждали из-за того, что якобы Леди Гага, с которой Купер работал на съемках фильма "Звезда родилась", разрушила его брак с моделью. После этого его замечали в компании актрисы Аны де Армас, но и это оказалось слухами. Сам Брэдли это не прокомментировал.

Видимо, и в этот раз актер будет хранить молчание, ведь сейчас ему приписывают роман с Кэти Холмс, которая раньше была супругой звезды Голливуда Тома Круза. Оказалось, что пара живет в одном районе Нью-Йорка и познакомилась в магазине. Там же они обменялись номерами телефонов.

Говорят и о том, что дружба Купера и Холмс началась с обычной поддержки – актер помог девушке справиться с переживаниями после разрыва со звездой фильма "Джанго освобожденный" Джейми Фоксом. После этого отношения начали набирать оборот и стали романтическими.

Напомним, что у Кэти Холмс, как и у Брэдли Купера, есть дочь. Она родила ее в браке с Томом Крузом. Холмс можно было заметить в известных голливудских фильмах, таких как "Бэтмен: Начало" и "Как я встретил вашу маму".