Место под могилку найдено: Солнцев сообщил подробности похорон старушки-жены

Иосиф Кобзон еще при жизни пожелал быть похороненным рядом с мамой на еврейском участке Востряковского кладбища. Алла Пугачева хотела бы лежать возле родителей и брата на Кузьминском. Леонид Куравлев выбрал себе Троекуровское.
Старушке-жене шоумена Гогена Солнцева элитные погосты и не по карману, и не по статусу. Похоронят ее на малой родине.
"Покой Катя найдет на сельском кладбище в Брянской области, – говорит Гоген. – Там прекрасное место: растут березки, недалеко протекает река. И, главное – недорого. Думаю, Катя заслуживает быть погребенной на таком кладбище".
Интересно, что Гоген выкупил сразу два места на деревенском погосте. Несколько месяцев назад он пообещал Терешкович, что будет покоиться вместе с ней. Но теперь передумал: вероятно, именно там он захоронит свою подругу Лидию, которую называют его любовницей.
Жена Гогена уже в таком состоянии, о котором говорят: на том свете прогулы ставят и с фонарями ищут. Так что, того и гляди, сгодится приобретение. "Катя пока жива, но не ровен час – отправится на тот свет, – вздыхает Гоген. – У нее уже возраст, сами понимаете. Поэтому я решил заранее купить места на кладбище. В Москве с этим трудно: здесь все стоит больших денег. А в Брянской области у нас живут друзья: они будут присматривать за могилой Кати".
Осталось решить вопрос с гробом. Благо, сейчас нехватки в домовинах нет. Есть такие, о которых мастер гробовых дел Безенчук из романа "12 стульев" говорил: "В них жить можно! У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя. Первый сорт! Прима!"
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