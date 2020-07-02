"Они моральные уроды": бывшего мужа Бледанс втянули в скандал

Несколько дней назад на просторах интернета появилось заявление о том, что дочь Александра Семина и Марины Ментусовой нуждается в срочной операции. Позже выяснилось, что новость оказалась фейковой, а родители маленькой Веры пережили сильный шок.

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