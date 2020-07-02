"Они моральные уроды": бывшего мужа Бледанс втянули в скандал

Мошенники решили подзаработать на звездной семье и опубликовали в интернете душераздирающую историю о Вере, попавшей в серьезную аварию. По словам вымогателей, девочка являлась маленькой дочерью экс-супруга Эвелины Бледанс.
Публикация с текстом появилась на странице новой жены Александра – Марины Ментусовой. Мало того, что мошенники сообщили о тяжелых травмах девочки, так они еще и использовали фотографии маленькой Веры. Злоумышленникам удалось взломать личную страницу Ментусовой в "Инстаграм" и опубликовать все данные для сбора денежных средств.
Как рассказала жена Александра Семина, "моральные уроды" успели получить незначительную сумму от близких друзей семьи. С помощью техподдержки социальной сети Марине удалось вернуть свой аккаунт и заблокировать его, чтобы мошенники не смогли повторить подобных махинаций.
"Больше печалит, что люди с пониженной социальной ответственностью воспользовались неравнодушием моих людей и фотографиями Веры. За это кармически они отхватят неминуемо", – высказалась жена Александра Семина.
Стоит отметить, что злоумышленники ответственно подошли к реализации своего плана и предоставили подписчикам Ментусовой копии документов с якобы поставленным дочке Семина диагнозом. Экс-супруг Эвелины Бледанс отказался комментировать произошедшее.
Напомним, Александр Семин в феврале этого года во второй раз стал отцом. В первом браке с телеведущей Эвелиной Бледанс родился первый сын – "солнечный" Семен. Так звездные родители прозвали своего наследника из-за редкого заболевания. Стоит отметить, что Сема уже подружился со своей сводной сестрой.
Популярные темы форума
Дочь не хочет рожать
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Напутствие для россиян
Вам нужны только деньги?
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?
Он просто красавчик
Собчак избили монашки