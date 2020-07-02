"Мы ели все, что находили": откровенные подробности из детства Оксаны Самойловой

Как только все перестали говорить о разводе рэпера Джигана с женой, Оксана Самойлова дала новый повод для обсуждения. На этот раз причиной споров стала публикация на странице девушки в "Инстаграм". В ней блогер сравнила трудности своего детства с радостями жизни современных детей.

прочитано 343 раза