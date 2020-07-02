"Мы ели все, что находили": откровенные подробности из детства Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова привыкла делиться в своем блоге подробностями личной жизни. А дети звезды уже стали главными любимчиками социальной сети. Сейчас Оксана вместе со своим мужем, рэпером Джиганом, воспитывает четырех наследников – трех дочек и сына. Блогер предпочитает рассказывать многочисленным подписчицам не только секреты идеальной физической формы, но и правильного воспитания отпрысков.
Несколько дней назад Оксана Самойлова вновь обратилась к поклонникам по поводу того, как часто и в каком количестве можно давать сладкое детям. Несмотря на то, что поедание сахара приводит к большому количеству заболеваний, модель уверена, что к подобным желаниям своих чад стоит прислушиваться.
В очередной публикации Самойлова поведала о сахарной зависимости своих детей. По словам Оксаны, они вместе с Джиганом почти не ограничивают дочерей в выборе сладкого. Наследники звезды едят все, что хотят.
"Ваши дети едят сладкое? Мои – да. Чупа-чупсы, кислотные конфетки, химические шоколадки и прочее. Не до потери сознания, конечно, но едят и очень любят. И я к этому отношусь со смирением и пониманием", – шутливо подписала фотографию младшей дочери Оксана.
Девушка отметила, что таким способом она восполняет утраченную роскошь в детстве. Оксана вспомнила, как они вместе с братом баловали себя различными "десертами". Собственно говоря, маленькая девочка ела все, что находила, и никогда не жаловалась.
Самойлова составила список излюбленных сладостей из детства: гудрон или смола; черный хлеб с пахучим маслом, солью и чесноком; трава во дворе и вода из-под крана.
Популярные темы форума
Дочь не хочет рожать
Молочница год не проходит
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Напутствие для россиян
Вам нужны только деньги?
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?
Он просто красавчик