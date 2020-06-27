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"Стриганула": Оксана Самойлова лишилась волос после отмены развода с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Еще недавно модель хотела развестись со своим супругом – рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн). Однако в последний момент пара передумала расставаться.
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К разводу Оксану Самойлову подтолкнул аморальный образ жизни, который Джиган начал вести после рождения долгожданного сына – Давида. Он начал употреблять запрещенные вещества, пить много алкоголя, устраивал странные прямые эфиры с подписчиками и сбривал брови. В результате он попал в реабилитационный центр, из которого вернулся уже адекватным человеком и стал всячески "умасливать" супругу, чтобы сохранить отношения.

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Ухаживания Джигана дали свои плоды. 15 июня Головинский суд Москвы прекратил производство по делу о разводе пары, поскольку ни Самойлова, ни ее супруг не явились в суд. Это порядком возмутило их поклонников, которые сочли всю историю с разводом обычным спектаклем.

Тем не менее, вместе с решением сохранить старые отношения Оксана Самойлова захотела привнести в свою жизнь нечто новое. В своем инстаграм-аккаунте женщина опубликовала видео, на котором видно, что она лишилась значительной части волос.

"Я решилась и стриганула сантиметров 10. Хотела еще короче, но подумала сначала к такой длине привыкнуть", – подписала видео Оксана.

Мнения подписчиков по поводу нового образа своей любимицы разделились. Одни агитировали ее сделать каре, другие говорили, что с длинными волосами гораздо лучше. Некоторые в шутку подметили, что главное – не сбривать брови по примеру ее супруга.

Автор: 27 июня 2020, 23:58 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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