Мускулистый Костюшкин поставил новый рекорд

Экс-участник группы "Чай вдвоем" продолжает удивлять подписчиков отличной физической подготовкой. На этот раз Стас Костюшкин принялся подтягиваться на турнике. Личный рекорд артист назвал "грязной тридцаткой".
Певец опубликовал видео в "Инстаграм" и не стал комментировать спортивные достижения. В ролике видно, что последние рывки даются Костюшкину тяжело, но мужчина не сдается и идет до победных 30 подтягиваний.
Пользователи социальной сети активно обсуждают настрой артиста и его стремление добиться идеальной формы. Одни выражают восхищение и пытаются узнать, как Стас стимулирует себя для достижения таких высоких результатов. Другие ставят под сомнение подлинность кадров на странице Костюшкина.
"Так грязно даже дети в школе не подтягиваются, как-то стремно. Вы батут-то из-под пяток уберите, не морочьте читателям голову", – обратились подписчики к артисту.
Костюшкин старается не реагировать на такие заявления и продолжает работать над собой. В одном из интервью Стас признался, что в его распорядок дня включена тренировка или небольшая тонизирующая зарядка. По словам артиста, только подвижный образ жизни помогает ему оставаться здоровым.
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