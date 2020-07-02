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Мускулистый Костюшкин поставил новый рекорд

Мускулистый Костюшкин поставил новый рекорд

Станислав Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько недель назад появились слухи о том, что Стас Костюшкин намерен побить собственные спортивные рекорды. Мускулистым телом певца поклонники восхищаются давно. Теперь фанаты считают, сколько раз Костюшкин может выполнить различные спортивные элементы на камеру. Первый рекорд был поставлен в честь Дня Победы – Стас смог отжаться 60 раз.
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Экс-участник группы "Чай вдвоем" продолжает удивлять подписчиков отличной физической подготовкой. На этот раз Стас Костюшкин принялся подтягиваться на турнике. Личный рекорд артист назвал "грязной тридцаткой".

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 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Певец опубликовал видео в "Инстаграм" и не стал комментировать спортивные достижения. В ролике видно, что последние рывки даются Костюшкину тяжело, но мужчина не сдается и идет до победных 30 подтягиваний.

Пользователи социальной сети активно обсуждают настрой артиста и его стремление добиться идеальной формы. Одни выражают восхищение и пытаются узнать, как Стас стимулирует себя для достижения таких высоких результатов. Другие ставят под сомнение подлинность кадров на странице Костюшкина.

"Так грязно даже дети в школе не подтягиваются, как-то стремно. Вы батут-то из-под пяток уберите, не морочьте читателям голову", – обратились подписчики к артисту.

Костюшкин старается не реагировать на такие заявления и продолжает работать над собой. В одном из интервью Стас признался, что в его распорядок дня включена тренировка или небольшая тонизирующая зарядка. По словам артиста, только подвижный образ жизни помогает ему оставаться здоровым.

Автор: 2 июля 2020, 11:25 Источник: Инстаграм Станислава Костюшкина ✓ Надежный источник

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