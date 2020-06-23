Оголившийся Костюшкин рассекретил сокровенный разговор с Турчинским

Стасу Костюшкину в августе стукнет 49 лет, но он легко даст фору молодежи – стройный, атлетичный, эффектный. По певцу видно, что он тщательно следит и за питанием, и за физическими нагрузками, и за образом жизни.

Стас Костюшкин был дружен со спортсменом и ведущим Владимиром Турчинским по прозвищу Динамит. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, они часто и много общались. Турчинский дал Костюшкину дельный совет.

"Как–то я спросил у Володи: "Ты как долго будешь заниматься спортом?" – рассказал певец. – Он тогда ответил: "Всю жизнь. Просто другим в зеркале я себя не хочу видеть".

Тот разговор Стас хорошо запомнил, совета друга он придерживается по сей день. Артист убежден, что оставаться надо таким, каким ты хочешь видеть свое отражение в зеркале.

Со здоровой долей самоиронии Стас заметил: "Мое отражение, кстати, меня всегда подбешивает. Морда как у хомяка". Чтобы люди смогли в этом убедиться, он оголил торс и сфотографировался для страницы в "Инстаграм".

"Стас, да вы просто Геркулес! Не знаю, что там у вас лишнее, но выглядите потрясающе", "Уже давно пора себя принять таким какой есть. Тем более прекрасная семья, жена, дети. Значит и вы прекрасны". "А по мне так вы секс-мужчина – и внешне и обояшка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поддержали его поклонники.

Напомним, что Динамит прожил всего 46 лет. Официальной причиной смерти называли инфаркт. Друзья говорили, что Владимир делал популярную среди российских знаменитостей процедуру по очищению крови и экспериментировал с новыми гормональными препаратами. Все это могло спровоцировать остановку сердца.