Оголившийся Костюшкин рассекретил сокровенный разговор с Турчинским

Стас Костюшкин был дружен со спортсменом и ведущим Владимиром Турчинским по прозвищу Динамит. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, они часто и много общались. Турчинский дал Костюшкину дельный совет.
"Как–то я спросил у Володи: "Ты как долго будешь заниматься спортом?" – рассказал певец. – Он тогда ответил: "Всю жизнь. Просто другим в зеркале я себя не хочу видеть".
Тот разговор Стас хорошо запомнил, совета друга он придерживается по сей день. Артист убежден, что оставаться надо таким, каким ты хочешь видеть свое отражение в зеркале.
Со здоровой долей самоиронии Стас заметил: "Мое отражение, кстати, меня всегда подбешивает. Морда как у хомяка". Чтобы люди смогли в этом убедиться, он оголил торс и сфотографировался для страницы в "Инстаграм".
"Стас, да вы просто Геркулес! Не знаю, что там у вас лишнее, но выглядите потрясающе", "Уже давно пора себя принять таким какой есть. Тем более прекрасная семья, жена, дети. Значит и вы прекрасны". "А по мне так вы секс-мужчина – и внешне и обояшка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поддержали его поклонники.
Напомним, что Динамит прожил всего 46 лет. Официальной причиной смерти называли инфаркт. Друзья говорили, что Владимир делал популярную среди российских знаменитостей процедуру по очищению крови и экспериментировал с новыми гормональными препаратами. Все это могло спровоцировать остановку сердца.
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