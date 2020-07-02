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"Как кассирша из магазина": Васильев строго прошелся по внешности Гузеевой

Александр Васильев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Васильев считает, что у Ларисы Гузеевой есть некоторые проблемы со стилем. Историк моды перечислил то, что очень бросается в глаза.
прочитано 10548 раз

Ведущий передачи "Модный приговор" Александр Васильев отметил, что Лариса Гузеева для телезрителей "родная". У актрисы фигура как у большинства женщин такого возраста. Телеведущую любят за острый язык и философское отношение к жизни, отметил историк моды.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Чтобы выглядеть более элегантно и притягательно, эксперт советует Гузеевой надевать украшения, чаще делать маникюр и носить одежду, которая скроет недостатки. Васильев добавил, что ведущая шоу "Давай поженимся!" совершенно не умеет носить сумки. Порой кажется, что она не знает, куда их деть.

Также Ларисе не стоит быть блондинкой. В прошлом году она решилась на такой эксперимент, и получилось неудачно, отметил Васильев.

"Со светлыми волосами она проигрывает, выглядит проще. Не как актриса, а скорее как продавщица или кассирша из магазина", – сравнил ведущий "Модного приговора".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Александр обратил внимание и на руки Ларисы. Иногда они бывают неухоженными. На фоне ее купеческой внешности руки выглядят, как у настоящей труженицы. "Уверен, что она много и вкусно готовит. И это все видно", – сказал историк моды.

Автор: 2 июля 2020, 11:26 Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Историк моды настолько изысканно унижает актрису, что все его попугайские костюмы заговорили стихами.
1

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