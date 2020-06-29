"Вы *** со своим Гариком!": Гузееву довели вопросами о разводе Харламова

Лариса Гузеева не скрывает неприязнь к Гарику Харламову. Телеведущая обижена на комика за то, что он высмеивает шоу "Давай поженимся!". Резидент Comedy Club часто публикует отрывки из передачи в своем инстаграм-аккаунте и обыгрывает их по-своему.
Когда Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус, некоторые предложили юмористу отправиться на шоу Гузеевой, чтобы он нашел себе возлюбленную. Даже Роза Сябитова не против, чтобы Гарик пришел на "Давай поженимся!". Но сваха поставила условие – комик должен пройти кастинг, как и все участники передачи.
Гузеева не прокомментировала развод Харламова, поэтому журналисты решили сами звонить телеведущей. Сначала она говорила: "Мне плевать на Гарика Харламова, вас и ваши вопросы", но после очередного звонка знаменитость вышла из себя.
"Вы *** все со своим Гариком!" – сказала Гузеева во время телефонного разговора с корреспондентом программы "Ты не поверишь!".
После этого телеведущая бросила трубку.
Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о расставании 22 июня. Актриса и комик не стали называть причину разрыва отношений. Однако пояснили – откровенная сцена из фильма "Текст", в которой снялась Кристина, не имеет отношения к их разводу.
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