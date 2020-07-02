Кравец сообщила подробности завещания Норкиной

Со дня ухода ведущей Юлии Норкиной прошел почти месяц. Обстоятельства ее скоропостижной смерти вызывают много вопросов и пересудов. А в последнее время стали говорить о завещании Норкиной.

Певица и модель Алена Кравец знает Юлию Норкину по многочисленным ток-шоу – они не раз пересекались на съемках. Есть у них и общие знакомые.

"Говорят, Юля в последние месяцы успела написать завещание, – рассказала Кравец. – Тем более завещать, видимо, было что – недвижимость, вклады... По слухам, имя ее мужа, журналиста Андрея Норкина, там не фигурирует. Много судачили, что Норкина якобы уличила его в измене. Не знаю, правда это или нет, но тогда мне понятны ее мотивы".

Если завещания нет, 4 декабря 2020 года все движимое и недвижимое имущество Норкиной будет разделено между мужем и двумя детьми. Закон обязывает ждать полгода, чтобы и другие возможные наследники могли заявить о своих правах.

Ранее Кравец заявила о странностях на похоронах Норкиной, которые подтолкнули ее к мысли, что та ушла из жизни добровольно. "Я помню похороны, где вдовец почти все время отсутствовал и подошел всего на минуту к гробу. Он был одет в простую будничную футболку и даже не бросил горсть земли в могилу, как положено по православному обычаю. Да и Юля в гробу была почти до носа закрыта белым покрывалом, словно хотели что-то скрыть от любопытных глаз", – заверила Алена.