"Гоните в шею!": вскрылась бессовестная ложь Казаченко о Норкиной

Для Ольги Казаченко нет в жизни больше радости, чем шумиха в прессе. Она обожает строить из себя звезду, сниматься в ток-шоу. Вот и мимо смерти жены Андрея Норкина пройти не могла. За что и поплатится теперь.

Недавно Ольга Казаченко вместе с Ириной Аманти и Юлией Норкиной снимались в ток-шоу Первого канала "Пусть говорят" о драме в семье певца Ромы Жукова. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что жене Андрея Норкина оставалось жить всего несколько дней. И в эфир передача вышла уже после смерти Юлии...

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А Ольга Казаченко в интервью желтой прессе стала рассказывать, будто бы покойница с ней была откровенна, как ни с кем. "Когда мы зашли после съемок в гримерку, она сказала редакторам: "Больше не приглашайте меня на такие грязные разборки! Я даже не знаю, что здесь говорить!" – рассказала Ольга. – Я не знаю, что у нее случилось. Но я уже несколько дней нахожусь в глубоком шоке".

Оказалось все это – бессовестное вранье. "Сама Норкина, сидя на программе, говорила "Заткните ей рот!" – рассказал Рома Жуков. – Мартынова, или как там фамилия у этой Ольги Казаченко, вообще не в курсе ситуации. Она как затычка в каждой бочке, не давала и слова сказать Ирине Аманти, которая хотела выступить в мою поддержку. Эта Казаченко только все испортила. Таких людей надо в шею гнать!"

Согласна с Жуковым и актриса Анна Либерман. "Я находилась с Ольгой Казаченко в одной гримерке и никакой Юли Норкиной там не было – уверяет она. – С Юлей же потом я оказалась на одном диване в качестве экспертов. И Казаченко к нам близко даже не подходила, не разговаривала. Зато когда в студию вышла Ирина Аманти, Ольгу прорвало".

"После съемок Юлия Норкина к нам не заходила, мы ее не видели, и Ольга Казаченко с ней точно не общалась. Я возмущена тем, как люди пиарятся на смертях, придумывают нелепые истории, выдают желаемое за действительное – мол, Казаченко поддержала Норкину. Юля сейчас не может оправдаться за эту клевету", – заключила Либерман.