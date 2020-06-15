"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной

Со дня скоропостижной смерти радиоведущей Юлии Норкиной прошло 11 дней. Но до сих пор обстоятельства ее ухода остаются предметом споров и рассуждений. Светская львица и певица Алена Кравец поделилась своим мнением не этот счет.

"Я часто видела Юлю на съемках программы "Пусть говорят" – рассказала Алена. – Бывало так что в один день снималось несколько программ и мы могли пересечься в гримерке".

"Норкина всегда очень следила за собой, – продолжает Кравец. – Было видно, что у нее хороший косметолог и классный пластический хирург, поэтому и выглядела она моложе своих 52 лет. А еще был в ней какой-то мощный внутренний стержень. Она всегда говорила га эфирах по делу, прямо, со знанием предмета".

"В последние месяцы, когда я видела Норкину, она как-то изменилась, погрустнела, старалась уйти сразу после съемок и ни с кем не общаться, – уверяет Алена. – Казалось, ее терзала какая-то очень личная проблема, с которой она ни с кем не делилась. Позже в прессе много писали, что она могла переживать измены мужа. Не знаю точно, но не исключаю этого. Ведь для женщины любое предательство очень болезненно. При этом сама Юля, я уверена, была человеком очень порядочным, честным, чистым и любая ложь ей казалась отвратительной".

"На Рублевке мои знакомые шепчутся, будто Юля могла наложить на себя руки, а дети якобы нашли ее, – делится Алена. – Не исключаю такой возможности. Я помню похороны, где вдовец все время отсутствовал и подошел всего на минуту к гробу. Он был одет в простую будничную футболку и даже не бросил горсть земли в могилу, как положено по православному обычаю. Да и сама Юля в гробу была почти по нос закрыта белым покрывалом, словно бы хотели что-то скрыть от любопытных глаз".