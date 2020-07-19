"Надоело! Виноват со всех сторон!": Максим Фадеев разозлился из-за замечания

Максиму Фадееву удалось похудеть на 100 килограммов. Поклонники восхищаются результатами продюсера.

Максим Фадеев уже немного рассказывал о своей методике похудения. Продюсер каждый день пил горячую воду и занимался спортом. Более подробно о диете он говорить не стал, пообещав сделать это позже.

Прошло уже несколько недель с того момента. Фадеев так и не порадовал поклонников заветной информацией. У некоторых терпение заканчивается. Одна из подписчиц Максима написала под недавним снимком продюсера в "Инстаграм", что не намерена так долго ждать. Мол, некрасиво игнорировать людей.

Фадеев ответил на замечание поклонницы. Оказалось, именно из-за таких сообщений у продюсера пропадает желание рассказывать о диете.

"Я еще ничего не сделал, а уже виноват со всех сторон! Надоело! Когда решу тогда выложу! И хватит меня винить или поторапливать! Всех благ", – написал он.

Подписчики сравнили Максима с ребенком, который импульсивно реагирует на замечание и капризничает. Некоторые посоветовали ждущим совета от Фадеева людям просто "перестать жрать".

Диетологи не раз высказывались о похудении Максима Фадеева. Эксперты не верят, что продюсер сбросил вес без посторонней помощи. Также он вполне мог воспользоваться услугами пластического хирурга.