"Надоело! Виноват со всех сторон!": Максим Фадеев разозлился из-за замечания

Максим Фадеев уже немного рассказывал о своей методике похудения. Продюсер каждый день пил горячую воду и занимался спортом. Более подробно о диете он говорить не стал, пообещав сделать это позже.
Прошло уже несколько недель с того момента. Фадеев так и не порадовал поклонников заветной информацией. У некоторых терпение заканчивается. Одна из подписчиц Максима написала под недавним снимком продюсера в "Инстаграм", что не намерена так долго ждать. Мол, некрасиво игнорировать людей.
Фадеев ответил на замечание поклонницы. Оказалось, именно из-за таких сообщений у продюсера пропадает желание рассказывать о диете.
"Я еще ничего не сделал, а уже виноват со всех сторон! Надоело! Когда решу тогда выложу! И хватит меня винить или поторапливать! Всех благ", – написал он.
Подписчики сравнили Максима с ребенком, который импульсивно реагирует на замечание и капризничает. Некоторые посоветовали ждущим совета от Фадеева людям просто "перестать жрать".
Диетологи не раз высказывались о похудении Максима Фадеева. Эксперты не верят, что продюсер сбросил вес без посторонней помощи. Также он вполне мог воспользоваться услугами пластического хирурга.
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