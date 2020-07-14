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Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения

Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
В инстаграм-аккаунте Максима Фадеева теперь новый контент. Продюсер, который похудел на 100 килограммов, раздает советы по сбросу веса.
прочитано 33441 раз

Недавно Максим Фадеев опубликовал снимок – показал свои старые брюки, которые стали ему велики. Продюсер рассказал, что такого результата добился благодаря правильному питанию. Также он каждый день выпивал несколько стаканов горячей воды.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Методика похудения Фадеева не для ленивых: помимо соблюдения диеты, он вставал на беговую дорожку. Когда режим самоизоляции завершился, продюсер стал проводить время на улице. Накануне он выложил фото, на котором запечатлен после кардиотренировки. "Бегал, попал под дождь! Настроение в гору!" – сообщил Максим.

Фадеев пообещал расписать свою методику похудения, которая не потребует дополнительных трат. "Только наличие воды определенной температуры и определенных продуктов. Можно ни в чем себе не отказывать!" – заверил он.

Недавно диетолог выразил опасение за здоровье Максима Фадеева. По мнению эксперта, так стремительно худеть без помощи специалистов нельзя. У продюсера могут начаться проблемы с почками. Некоторые сомневаются, что продюсер сбросил 100 килограммов самостоятельно.

Автор: 14 июля 2020, 10:41 Источник: Instagram

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