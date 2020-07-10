Похудевшего на 100 килограммов Фадеева заподозрили в пластической операции

Диетолог Алексей Ковальков уверен, что Максим Фадеев вводит всех в заблуждение, уверяя, что худел без помощи специалистов. По мнению эксперта, таким образом продюсер подвергает опасности других людей, желающих сбросить вес.

Недавно Максим Фадеев показал фотографию, где он примерил свои старые брюки и сообщил, что за год похудел на 100 килограммов. Позже продюсер признался, что секрет прост – нужно три раза в день пить по 600 граммов горячей воды.

Алексей Ковальков не верит знаменитости. Диетолог считает – в случае с Фадеевым поработала целая команда специалистов, поскольку самостоятельное похудение очень опасно для здоровья. По мнению эксперта, Максим должен был поступить по-мужски и назвать имена врачей, которые ему помогли сбросить вес, а не приписывать себе их заслуги.

Также диетолог предположил, что Фадеев делал пластическую операцию, ведь на его теле должно было остаться порядка 20 килограммов лишней кожи. На снимках же ее не видно.

"Куда она ушла? Вы видите жировой фартук? В районе живота, бицепса или трицепса? Тогда куда ушла кожа? Видимо, была операция", – сказал Ковальков.

Алексей лишь один раз похвалил Максима Фадеева – хорошо, что продюсер говорит о необходимости сдавать анализы перед тем, как начать худеть. Также диетолог добавил, что в Москве есть клиники, в которые обращаются желающие похудеть знаменитости. Правда, никогда они в этом не сознаются. "Нет, мы не жалуемся, мы получаем за это деньги. Но не стоит вводить в заблуждение подписчиков – это просто опасно для их здоровья", – считает эксперт.