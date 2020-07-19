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Пригожин поспорил с Распутиной о безголосых обезьянах в шоу-бизнесе

Пригожин поспорил с Распутиной о безголосых обезьянах в шоу-бизнесе

Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певица Маша Распутина считает, что среди российских исполнителей не осталось талантливых людей. В одном из интервью она заявила, что их творчество негативно влияет на молодежь.
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Распутина уверена, что уровень современной культуры очень низок, что отталкивает любого здравомыслящего человека. Артистка отметила, что, по ее мнению, только бездумные люди не замечают уничтожения духовности. По словам певицы, бездуховность в настоящее время проявляется как в музыке, так и в кино, на котором растет молодое поколение.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

С ней не согласился муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что Маша Распутина зря назвала всех современных артистов "безголосыми и бездумными обезьянами", поскольку на сцене еще остались талантливые люди. Однако их творчество не всегда востребовано.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Пригожин заявил, что выступает за живое исполнение. 51-летний продюсер добавил, что музыканты стараются, чтобы на их творчество был спрос. Поэтому если в настоящее время люди предпочитают низкосортную музыку, значит артисты будут ее исполнять.

"Дело в том, что потребитель перестал воспринимать людей, борющихся за качество. Они лучше что-то легковесное возьмут", – констатировал Иосиф Пригожин.

Ранее "Дни.ру" писали, что первую семью Пригожина выселили за долги. Бывшая жена продюсера взяла кредит под залог недвижимости, надеясь развить свой бизнес, но дело прогорело.

Автор: 19 июля 2020, 11:32 Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник

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