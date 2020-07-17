"Профукали": семью Иосифа Пригожина вышвырнули на улицу

Бывшая жена Иосифа Пригожина взяла кредит, заложив недвижимость, которую он оставил после ухода. Деньги Елене понадобились для бизнеса. Дело прогорело, и семья осталась без крова и средств к существованию. Отметим, что родственники продюсера лишились еще двух жилплощадей и земельного участка.
Пригожин крайне возмущен, причем злится он на бывшую жену: "Я ушел, оставил всю недвижимость. Помогал как мог, делал все, что было в моих силах. Как можно было влупиться и поставить под удар собственных детей?!" Продюсер подчеркнул: он не оформил бы на родных недвижимость, если бы знал, что они все "профукают".
Иосиф не намерен бросать свою нынешнюю семью, чтобы спасать первую. Он отметил, что Елена замужем, и ее новый мужчина должен нести ответственность. "Мне ни минуты не стыдно, к сожалению, именно так говорить. Я сделал все, что должен был сделать", – развел руками Пригожин.
Продюсер уверен: экс-супруга связалась с мошенниками, поэтому стоит обратиться в правоохранительные органы. Иосиф предупреждал Елену о риске манипуляций с апартаментами, но та к нему не прислушалась. Пригожин узнал о происходящем, когда позвонила бывшая теща и сообщила, что ее выписали из квартиры.
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