Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Перемены в супружеской жизни: Кончаловский благословил нового мужчину рядом с Высоцкой
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Кудрявцева в шоке от поведения молодого мужа: Что я теперь вижу?
партнеры
Пятница
17 июля
Лента новостей
10:01
"Я стал забывать о жизни": Нагиев удивил поклонников откровенным заявлением
09:42
Прилучный вернул детей Муцениеце
09:42
В России удвоилось количество некачественных детских товаров
09:31
Врач рассказал об опасности мокрых скамеек и пикников в пасмурную погоду
09:21
"Профукали": семью Иосифа Пригожина вышвырнули на улицу
09:11
Над оголившейся Бузовой посмеялся народ: Откуда грудь?
08:42
Послала "друзей" по шоу-бизнесу: Лера Кудрявцева раскрыла свое истинное лицо
08:34
Пугачева ошарашила Крутого неожиданным решением: Это такое нахальство!
08:06
В России поднимут цену на газ уже с 1 августа: что нужно знать
06:03
Анохина пожаловалась на проблемы с психикой
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 июля 2020 года
04:02
Лазарев довел до исступления фото с сыном
02:01
Наталья Штурм показала постельное фото
22:00
Присоединение Донбасса, новый социализм и отмена ЕГЭ: что предлагает россиянам партия Захара Прилепина
21:55
Запретил общаться с сыном Фриске: Орлова пожаловалась на жестокость Шепелева
21:24
В Ростовской области пропило 24 килограмма взрывчатки
21:08
Первый начал: Гарик Харламов потребовал развода у Кристины Асмус
20:53
В Тюмени 92-летний ветеран вынужден копаться в мусорке
20:36
Подкаминскую перестали узнавать с новой прической
20:35
В Сочи требуют снести памятник Ермолову
19:50
Азербайджан пригрозил ударом по АЭС в Армении
19:37
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
19:26
В Кемерово внедорожник врезался в маршрутку
19:17
"Получила невероятный кайф": Бузова залезла на стальной шест
18:41
Россиян восхитило редкое фото звезды сериала "Сваты" с мужем и сыном
17:56
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года
17:55
"Он ее связывал, измывался": скандальный поворот в деле погибшей Насти Тропицель
17:48
"Пропихивать своих детей не буду": Киркоров высказался о блате Пугачевой в карьере Орбакайте
17:35
В Подмосковье заметили смерч
17:13
"У него очень страстный характер": Ендальцева из "Дома-2" променяла бизнесмена на боксера
17:04
Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?
16:52
"Дружбы без секса не бывает": Виктория Лопырева раскрыла секреты интимной жизни
16:43
В Тобольске из-за планов поставить поклонный крест разгорелся скандал
16:39
Врачи не могут помочь мучающейся звезде "Глухаря" Виктории Тарасовой
16:29
Ушастая Королева позабавила народ смешным видео
16:07
Беременная модель Victoria’s Secret похвасталась огромным животом
16:05
Киркорова в Витебске уложили рядом с Пугачевой (фото)
16:03
"Резко наступило ухудшение": отец Фриске об онкобольной Заворотнюк
15:56
Мария Кожевникова заступилась за опозорившуюся Дакоту
15:37
"Надо будет валерьянки купить": Водонаева расстается с единственным сыном
15:22
"Быстро состарился": как сейчас выглядит Армен Джигарханян
15:00
Виторган нелепо сплясал перед Нинидзе
14:57
"Я врала, что у меня есть деньги": певица Нюша поведала о нищете
14:52
Муж-наркоман покалечил знаменитую актрису
14:40
Грибники наткнулись на человеческий скелет в подмосковном лесу
14:28
В Люберцах избили москвича и забрали у него полмиллиона рублей
14:16
"Я страшно ошибся": Кончаловский встал на колени перед известной актрисой
14:16
Меньщиков из "Дома-2" нажился на собственной свадьбе
14:15
Дочь Пугачевой и Галкина поразила плохими манерами
14:08
Сергей Полунин: Татуировку с Путиным сведу в последнюю очередь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался
Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
"Все пошло не так": Толкалина рассталась с любовником-иностранцем
Протесты против Лукашенко: Запад призвали вмешаться в ситуацию в Белоруссии
54-летняя Валентина Легкоступова обвенчалась в Крыму
Россиянам предлагают платить за найденную в магазине просрочку
Шоу-бизнес

"Профукали": семью Иосифа Пригожина вышвырнули на улицу

Иосиф Пригожин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Первую семью Иосифа Пригожина выселили за долги. Музыкальный продюсер прокомментировал эту непростую ситуацию.
прочитано 19777 раз

Бывшая жена Иосифа Пригожина взяла кредит, заложив недвижимость, которую он оставил после ухода. Деньги Елене понадобились для бизнеса. Дело прогорело, и семья осталась без крова и средств к существованию. Отметим, что родственники продюсера лишились еще двух жилплощадей и земельного участка.

ПО ТЕМЕ

Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе

"Снова жалуется": затравленный Пригожин прикусил язык

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Пригожин крайне возмущен, причем злится он на бывшую жену: "Я ушел, оставил всю недвижимость. Помогал как мог, делал все, что было в моих силах. Как можно было влупиться и поставить под удар собственных детей?!" Продюсер подчеркнул: он не оформил бы на родных недвижимость, если бы знал, что они все "профукают".

Иосиф не намерен бросать свою нынешнюю семью, чтобы спасать первую. Он отметил, что Елена замужем, и ее новый мужчина должен нести ответственность. "Мне ни минуты не стыдно, к сожалению, именно так говорить. Я сделал все, что должен был сделать", – развел руками Пригожин.

Продюсер уверен: экс-супруга связалась с мошенниками, поэтому стоит обратиться в правоохранительные органы. Иосиф предупреждал Елену о риске манипуляций с апартаментами, но та к нему не прислушалась. Пригожин узнал о происходящем, когда позвонила бывшая теща и сообщила, что ее выписали из квартиры.

Автор: 17 июля 2020, 09:21 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многодетные звездные мамы

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Присоединение Донбасса, новый социализм и отмена ЕГЭ: что предлагает россиянам партия Захара Прилепина
Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?
Почему Путин передумал ехать в Крым: названа причина
Протесты против Лукашенко: Запад призвали вмешаться в ситуацию в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Профукали": семью Иосифа Пригожина вышвырнули на улицу
Над оголившейся Бузовой посмеялся народ: Откуда грудь?
Послала "друзей" по шоу-бизнесу: Лера Кудрявцева раскрыла свое истинное лицо
Пугачева ошарашила Крутого неожиданным решением: Это такое нахальство!

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Киркорова в Витебске уложили рядом с Пугачевой (фото)

Король ликует
Шоу-бизнес

"Я стал забывать о жизни": Нагиев удивил поклонников откровенным заявлением

Актер переосмыслил истинные ценности

Шоу-бизнес

Беременная модель Victoria’s Secret похвасталась огромным животом

Джиджи Хадид пообщалась с поклонниками
Общество

"Он ее связывал, измывался": скандальный поворот в деле погибшей Насти Тропицель

Родители девушки сделали страшное предположение

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+