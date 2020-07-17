"Профукали": семью Иосифа Пригожина вышвырнули на улицу

Первую семью Иосифа Пригожина выселили за долги. Музыкальный продюсер прокомментировал эту непростую ситуацию.

Бывшая жена Иосифа Пригожина взяла кредит, заложив недвижимость, которую он оставил после ухода. Деньги Елене понадобились для бизнеса. Дело прогорело, и семья осталась без крова и средств к существованию. Отметим, что родственники продюсера лишились еще двух жилплощадей и земельного участка.

Пригожин крайне возмущен, причем злится он на бывшую жену: "Я ушел, оставил всю недвижимость. Помогал как мог, делал все, что было в моих силах. Как можно было влупиться и поставить под удар собственных детей?!" Продюсер подчеркнул: он не оформил бы на родных недвижимость, если бы знал, что они все "профукают".

Иосиф не намерен бросать свою нынешнюю семью, чтобы спасать первую. Он отметил, что Елена замужем, и ее новый мужчина должен нести ответственность. "Мне ни минуты не стыдно, к сожалению, именно так говорить. Я сделал все, что должен был сделать", – развел руками Пригожин.

Продюсер уверен: экс-супруга связалась с мошенниками, поэтому стоит обратиться в правоохранительные органы. Иосиф предупреждал Елену о риске манипуляций с апартаментами, но та к нему не прислушалась. Пригожин узнал о происходящем, когда позвонила бывшая теща и сообщила, что ее выписали из квартиры.