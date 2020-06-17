Анна Михалкова рассказала о щемящей тоске из-за детей

Звезда отечественного кино и сериалов поделилась с поклонниками трогательным кадром. Анна Михалкова рассказала о дочери Лидии.

Наследница артистки появилась на свет в 2013 году. Отец девочки – муж знаменитости, предприниматель Альберт Баков. В свое время Анна Михалкова тщательно скрывала беременность от публики. Сейчас она с удовольствием говорит о подрастающей дочери.

Актриса опубликовала в соцсетях пару фотографий Лидии и поделилась с поклонниками переживаниями. У Михалковой болит душа из-за того, что дети так быстро вырастают.

Звезда рассказала трогательный эпизод из жизни, который навсегда врезался ей в память. Анна и Лида гостили у друзей. Девочка играла с ровесниками, пыталась поймать кота, разыскивала ежа, умоляла остаться с ночевкой и спрашивала, когда они поедут домой.

В машине, через две минуты после отправления, Лида успокоилась. "Засыпает у меня на коленях, держа мой палец потной, сладко-липкой ладошкой! И вот этот жар ладошки…" – вспомнила Анна.

По словам Михалковой, в тепле детской руки отпечатались события уходящего вечера, лета, а также щемящая тоска в сердце. Артистке захотелось, чтобы мгновение остановилось: ее дети слишком быстро растут.

Добавим, что у Анны Михалковой и Альберта Бакова есть два старших сына – Андрей и Сергей. Актриса души не чает в отпрысках.