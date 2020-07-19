"Я сделал все правильно": Кай Метов много лет скрывал трех взрослых детей

55-летний Кай Метов приехал на фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" с 27-летней женой Анастасией. Они провели неразлучно четыре месяца на самоизолции, но и теперь постоянно вместе. Корреспондент "Дни.ру" встретился с певцом.

"На самоизоляции мне удалось даже похудеть немножко, – улыбается Кай. – Просто вел правильный образ жизни, старался побольше двигаться". И в Витебске он предстал во всей красе, исполнив давно ставшие культовыми "Вспомни меня" и Position Number 2

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Труднее всего для Метова далась в это время разлука с детьми от прежних браков – 33-летней дочерью Кристиной, 24-летней Анастасией и 22-летним сыном Риком. "Настя только что закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, теперь определяется, что делать дальше. – сообщил артист. – Старшая дочь живет в Германии – воспитывает уже свою дочь, преподает балет. Сын же увлекается программированием, компьютерами".

Никто из наследников певца не стал певцом. "Я считаю, что не нужно ничего никому навязывать, – заверил музыкант. – Мои дети – люди творческие. Но выбрали себе собственные жизненные пути. Самое главное, чтобы у них был мощный внутренний импульс, а остальное приложится".

Интересно, что долгое время никто не знал, что у Кая Метова вообще есть дети – он не хотел их афишировать и делать зависимыми от громкой фамилии. "Я сделал все правильно – представил их общественности только тогда, когда они стали совершеннолетними, – пояснил артист. – До этого о том, что у меня есть дети, знал довольно узкий круг людей, включая школьных учителей. Журналисты мне вопросов не задавали, поэтому детство у них прошло спокойно".

Случается, что у известных людей рано или поздно появляются и тайные внебрачные дети. Кай Метов божится, что с ним такого точно не случится. "Уже все тайны раскрыт, все дети найдены, никаких сюрпризов быть не может" ,– улыбается он.