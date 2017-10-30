Кай Метов рассказал о романе с актрисой

Кай Метов счастлив в новых отношениях. Некогда популярный исполнитель рассказал о романе с актрисой и моделью по имени Анастасия.

Пару лет назад ходили упорные слухи, что Кай Метов собирается жениться на давней подруге Анне, которая с детства являлась его поклонницей. Однако пара распалась. "Сейчас у меня все по-другому, началась новая жизнь. Главный вывод, который я сделал из предыдущих отношений, – это то, что в приоритете должно быть спокойствие. Когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что сегодня не будет скандала и ругани, это большое счастье!" – признался Кай Метов.

Новая избранница певца молода, но, в отличие от предыдущей пассии, имеет другой характер. "Настя не вспыльчивая, понимающая. Когда я чувствую, что не прав, что мне нужно провести какую-то работу над собой, она всегда подойдет и скажет: "Давай я тебе помогу!" Это действительно дорогого стоит! Со стороны может показаться, что я какой-то герой-любовник, но, поверьте, это не так!" – заявил некогда популярный исполнитель.

Метов рассказал о том, чем занимается его новая возлюбленная. "Она очень творческий человек, закончила театральное училище, снималась уже, а еще она модель. А самое главное – общительный и жизнерадостный человек! Мы познакомились на одном светском мероприятии. Какое-то время общались, созванивались, переписывались, а потом пришли к тому, к чему пришли. Сейчас мы живем вместе", – цитирует Кая Метова "Собеседник".

Кстати, по словам певца, он расстался со своей подругой Анной из-за Андрея Малахова, а точнее, его передачи "Пусть говорят", в которой приняли участие он и его близкие. "Моей девушке Ане Севериновой программа не понравилась. Про нее там было больше вранья, чем правды. Практически все было высосано из пальца. Возможно, кому-то нужен такой пиар. А люди, с которыми я общаюсь, хотят жить спокойно, чтобы на них на улице пальцем не показывали. В итоге Аня уехала из Москвы и уже давно со мной не общается", – рассказывал в одном из интервью Кай Метов.