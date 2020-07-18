"Как же мне не хватает тебя...": Карина Мишулина почтила память отца

На странице своего микроблога актриса Карина Мишулина разместила пост в память о своем любимом отце Спартаке Мишулине. Она призналась, что со временем тоска не прошла, а стала еще острее.

В этот день 15 лет назад в результате остановки сердца скончался знаменитый талантливый актер Спартак Мишулин.

Дочь Карина Мишулина всегда была очень привязана к отцу, он был для нее эталоном во всем: самый лучший папа и семьянин.

Он определил и ее жизненный путь профессии в дальнейшем, ведь Спартак Васильевич впервые принес дочку за кулисы Театра Сатиры еще в возрасте полутора лет, а в четыре года она уже впервые вышла на сцену.



"Я благодарна Вселенной, что у меня был такой папа! Мой лучший друг, безусловный авторитет, самый главный человек в жизни! Человек, который всегда был рядом. Он взял меня на руки в роддоме и не отпускал до конца" – пишет Карина.

На своей страничке в Instagram Карина разместила трогательный пост, посвященный памяти отца.

"15 лет без тебя... В этот день не стало папы... Время не лечит, от слова совсем" – призналась актриса.

Карина пишет, что за все это время не было ни одного дня, чтобы она не вспомнила об отце и не обратилась к нему мысленно. Актриса признается, что в их доме всегда царила любовь, никогда не было скандалов и слез, а отношения между родителями до сих пор для Карины эталон.

"Наш дом был пропитан радостью и любовью. В нем было хорошо! И хорошо было рядом с папой. Надежно, уверенно и уютно!" – вспоминает Карина Мишулина.

Карина рассказала, что недавно видела сон, в котором папа все также сидел в гостиной в своем любимом халате, а она рядом с ним, обнявшись и болтая обо всем на свете.

"А потом..., потом я проснулась. Но продолжала чувствовать тепло твоих рук, твой родной запах, твое присутствие. Я чувствую его всегда. Мы очень любим тебя, помним, гордимся и скучаем..." – написала в конце Карина Мишулина.











