"От ее могилы идет свет": Стас Садальский рассказал о месте захоронения Джуны

Даже после ее смерти не утихают разговоры: поклонники Джуны вспоминают об ее силе, а близкие друзья рассказывают о странных событиях на месте захоронения писательницы.
Евгения Давиташвили скончалась на 65-м году жизни. Общественность недоумевала, почему знаменитая целительница не смогла спасти себя от смерти. Сейчас поклонники Джуны до сих пор посещают могилу медиума и просят о помощи.
Близкий друг ясновидящей Стас Садальский признался, что знает много интересных историй, связанных с Джуной. По словам актера, на кладбищенском участке происходят паранормальные явления.
"Ночь от могилы идет свет. Она действительно была великим человеком, и счастье, что я с ней соприкоснулся", – заявил Станислав.
Интересно, что Евгения Давиташвили еще задолго до своей смерти приходила на это кладбище и общалась с единственным сыном Вахтангом, погибшим в 2001 году. Каждый свой день рождения писательница посещала могилу наследника и разделала этот праздник вместе с ним.
Там Джуна накрывала огромные столы со всевозможными яствами, и приглашала многочисленных друзей на празднование. Что поразительно: и она, и сын родились в одну и ту же дату – 22 июля.
Напомним, Евгения Давиташвили не была крайне женственной и робкой натурой. Стас Садальский подчеркнул, что Джуна даже в первый день их знакомства умудрилась разжечь конфликт из-за чрезмерной болтливости актера.
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