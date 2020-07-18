"От ее могилы идет свет": Стас Садальский рассказал о месте захоронения Джуны

Стас Садальский поделился воспоминаниями о загадочной Джуне, которую многие считали ясновидящей и колдуньей. Ходили слухи, что писательница помогала людям благодаря своим уникальным способностям. Садальский не отрицает "божественного" начала своей подруги и отмечает, что она была поистине великим человеком.

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