Сестра раскрыла горькую правду об обмане Элины Быстрицкой

Элина Быстрицкая пострадала от рук помощницы. Сестра артистки София Шегельман призналась, что до последнего верила: такого не может случиться с ее волевой родственницей.

Элина Быстрицкая умерла весной 2019-го на 92-м году жизни в одной из столичных больниц, куда ее доставили в тяжелом состоянии. Вскоре после смерти артистки разразился скандал.

Помощница Ксения Рубцова, много лет не отходившая от актрисы, обманывала ее, снимая со счета внушительные суммы. Чувствовавшая себя неважно звезда оформила на Ксению банковскую доверенность и лишилась более 30 миллионов рублей.

Недавно суд приговорил Рубцову к 3,5 года колонии общего режима. А еще она обязана вернуть Софии Шегельман, сестре актрисы, почти 35 миллионов рублей.

Мошенничество Рубцовой обнаружилось случайно. Шегельман давно живет за границей. Она приехала в Москву, получив сообщение от врача Малого театра о том, что состояние Быстрицкой вселяет опасения. Ранее Софии пришло письмо о том, что сестру "бессовестно обворовывают".

"Я ведь не поверила. Подумала: уж кто-кто, а Элина умеет за себя постоять, разобралась бы на раз-два. Оказавшись в столице, подумала: раз уж я тут, заодно проверю. И выяснилось, что это горькая правда", – рассказала Шегельман.

Между тем друзья пытаются разобраться в обстоятельствах смерти Элины Быстрицкой. Актриса Зинаида Кириенко, заглянув в гроб, пришла в ужас. Она не узнала коллегу.

"У нее личико было вот такое маленькое (показала кулак. – Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле", – говорила Кириенко корреспонденту "Дни.ру".