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Сестра раскрыла горькую правду об обмане Элины Быстрицкой

Сестра раскрыла горькую правду об обмане Элины Быстрицкой

Элина Быстрицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элина Быстрицкая пострадала от рук помощницы. Сестра артистки София Шегельман призналась, что до последнего верила: такого не может случиться с ее волевой родственницей.
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Элина Быстрицкая умерла весной 2019-го на 92-м году жизни в одной из столичных больниц, куда ее доставили в тяжелом состоянии. Вскоре после смерти артистки разразился скандал.

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Помощница Ксения Рубцова, много лет не отходившая от актрисы, обманывала ее, снимая со счета внушительные суммы. Чувствовавшая себя неважно звезда оформила на Ксению банковскую доверенность и лишилась более 30 миллионов рублей.

Недавно суд приговорил Рубцову к 3,5 года колонии общего режима. А еще она обязана вернуть Софии Шегельман, сестре актрисы, почти 35 миллионов рублей.

Мошенничество Рубцовой обнаружилось случайно. Шегельман давно живет за границей. Она приехала в Москву, получив сообщение от врача Малого театра о том, что состояние Быстрицкой вселяет опасения. Ранее Софии пришло письмо о том, что сестру "бессовестно обворовывают".

"Я ведь не поверила. Подумала: уж кто-кто, а Элина умеет за себя постоять, разобралась бы на раз-два. Оказавшись в столице, подумала: раз уж я тут, заодно проверю. И выяснилось, что это горькая правда", – рассказала Шегельман.

Между тем друзья пытаются разобраться в обстоятельствах смерти Элины Быстрицкой. Актриса Зинаида Кириенко, заглянув в гроб, пришла в ужас. Она не узнала коллегу.

"У нее личико было вот такое маленькое (показала кулак. – Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле", – говорила Кириенко корреспонденту "Дни.ру".

Автор: 17 июля 2020, 12:04 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой

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