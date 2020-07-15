"Снова жалуется": затравленный Пригожин прикусил язык

Иосиф Пригожин прокомментировал вероятность второй волны коронавирусной инфекции осенью. Музыкальный продюсер, наученный горьким опытом, предпочел не строить планы.

О том, что уже осенью в России может случиться вторая волна коронавируса, сообщил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Эту информацию прокомментировали представители отечественного шоу-бизнеса, в частности Валерий Сюткин. "Если ударит вторая волна, снова будем сидеть на месте", – смиренно сказал исполнитель.

Певец признался, что и во время первой волны пандемии сидел дома, однако не мучился от безделья, а записывал песни, программы, строил планы, занимался семьей. "Чтобы сохранить здоровье, нельзя впадать в уныние. Ищем возможности улыбнуться. Тепло и солнечно – вот и замечательно", – оптимистично добавил артист.

А вот музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оказался немногословным. "Я даже не хочу что-то говорить, а то скажут, что Йося снова жалуется на последствия коронавируса. А ведь это трагедия для нашей экономики", – заявил продюсер.

Он отметил, что поначалу вся эта ситуация вызывала веселье, но потом все изменилось. По словам Иосифа Пригожина, наступил критический момент, который вызывает только раздражение.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса продюсер попал в скандал, спровоцированный мужем певицы Наташи Королевой. Сергей Глушко, более известный как Тарзан, заявил, что многие артисты на карантине голодают, а правительство помогает пенсионерам, у которых и так стабильный доход. Иосиф Пригожин поддержал стриптизера, настроив против себя многих, в том числе Сергея Шнурова.