Наталья Штурм показала постельное фото

Певица Наталья Штурма на своей странице в "Инстаграм" опубликовала фотографию из постели. После этого она поделилась с поклонником своим интимным секретом.

Наталья Штурма часто радует поклонников необычными фотографиями. Кажется, что времена, когда певица регулярно представала перед подписчиками в чем мать родила, уже уходят в прошлое. Тем не менее, любовь к эпатажу она сохранила.

На сей раз Наталья Штурм на своей странице в "Инстаграм" опубликовала фотографию из постели. Преданные поклонники ожидали увидеть обнаженную натуру, однако тут их ждало разочарование. Взамен интимным снимков певица предложила пользователям Сети личный секрет. Она поделилась с ними историей своего пробуждения.

По словам Натальи Штурм каждое утро она начинает открыв один глаз. Второй же певица продолжает держать закрытым на тот случай, если ей снился интересный сон и она решит досмотреть его.

"Если сорвалось и это все, буду помнить об этом полдня, пока не догонюсь недоспатым", – объяснила она. Более того, Штурм призналась, что и окружающих сможет достать своими постоянными жалобами на то, что ей не удалось доспать.

Пожалуй, мало в жизни человека моментов более интимных, чем тех мгновений, когда он только просыпается ото сна. Подписчики такую откровенность певицы оценили по достоинству, воздав хвалы как ее внешнему виду, так и рассказанной истории.