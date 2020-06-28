"Вам нравится?": Наталья Штурм показала фото с большой грудью

Своим поклонникам Наталья Штурм рассказала о том, что "на Ростовской земле" у нее якобы увеличилась грудь. В доказательство она прикрепило фотографию, на которой позирует на фоне роскошного бюста своей подруги.
"Вам нравится?", – поинтересовалась она у подписчиков. Те, не смущаясь такого прямого вопроса, столь же бесхитростно признались, что им действительно понравилось увиденное. А кто-то и вовсе заявил, что с удовольствием посмотрел бы на Наталья Штурм в фильме для взрослых.
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