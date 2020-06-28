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"Вам нравится?": Наталья Штурм показала фото с большой грудью

Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Певица Наталья Штурм продолжает отдыхать на юге России. Подписчиков она радует своими фотографиями и короткими роликами.
прочитано 350 раз

Своим поклонникам Наталья Штурм рассказала о том, что "на Ростовской земле" у нее якобы увеличилась грудь. В доказательство она прикрепило фотографию, на которой позирует на фоне роскошного бюста своей подруги.

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Наталья Юрьевна Штурм Певица

"Вам нравится?", – поинтересовалась она у подписчиков. Те, не смущаясь такого прямого вопроса, столь же бесхитростно признались, что им действительно понравилось увиденное. А кто-то и вовсе заявил, что с удовольствием посмотрел бы на Наталья Штурм в фильме для взрослых.

Автор: 28 июня 2020, 22:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая Штурм доводит до тошноты

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Фу, в инсте массажирует ее мужик. Какая же она дура, тянет на рвоту. Откуда взялось это чудо чудное чучело?
Гость
Ответить
Цветы красивые, а остальное бу настоящий грубый старый секонд хэнд. Не стыдно пиарить вставные зубы, дешовые сиськи с потока пластического хирурга и остальное. Создаётся впечатление, что все эти перестарки сходят с ума от возраста, от того, что их бросил какой то весомый мужик, начинают покупать себе молодых.
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