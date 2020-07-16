Муцениеце "пилила" и "выносила мозг"

Как показывает звездная карта – к расставанию все шло довольно давно, даже несмотря на хорошую астрологическую совместимость пары.

Примечательно, что в семейных бедах и в разводе с Павлом Прилучным Агата виновата сама, потому что основательно его "пилила" и "выносила мозг". Муцениеце вовремя приняла позицию жертвы, и все камни от общественности полетели в Павла. Агата действительно любит Павла, причем до сих пор, уверен астролог. А все свои скандальные видео записывала на эмоциях, так как очень привязана к Прилучному и, сама того не осознавая, была счастлива в союзе с ним, но назад дороги уже нет.

"После развода с Павлом Агата сразу принялась за попытки отвлечься и наладить свою личную жизнь, и со временем ей это действительно удастся, но на восстановление ей понадобится год-полтора", – отметил Ермолаев.