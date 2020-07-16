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Муцениеце

Муцениеце "пилила" и "выносила мозг"

Агата Муцениеце. Фото: кадр из сериала "Я знаю твои секреты" (2015)
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог. Основатель крупнейшей в мире Академии ведической астрологии "Пурушоттама".
В жизни Агаты Муцениеце вот уже который месяц продолжается непростое время. Как выяснил ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, посмотрев натальную карту актрисы, это и астрологически неблагоприятный период. Утешает то, что самое страшное для Агаты уже позади.
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Как показывает звездная карта – к расставанию все шло довольно давно, даже несмотря на хорошую астрологическую совместимость пары.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Примечательно, что в семейных бедах и в разводе с Павлом Прилучным Агата виновата сама, потому что основательно его "пилила" и "выносила мозг". Муцениеце вовремя приняла позицию жертвы, и все камни от общественности полетели в Павла. Агата действительно любит Павла, причем до сих пор, уверен астролог. А все свои скандальные видео записывала на эмоциях, так как очень привязана к Прилучному и, сама того не осознавая, была счастлива в союзе с ним, но назад дороги уже нет.

"После развода с Павлом Агата сразу принялась за попытки отвлечься и наладить свою личную жизнь, и со временем ей это действительно удастся, но на восстановление ей понадобится год-полтора", – отметил Ермолаев.

16 июля 2020, 02:00

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