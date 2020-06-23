Валерий Меладзе признал печальную правду о проекте "Голос"

Валерий Меладзе несколько сезонов был наставником проекта "Голос" на Первом канале. У певца сложилось свое впечатление о вокальном конкурсе.

Валерий Меладзе заметил, что зрители запоминают лишь финалистов первых сезонов шоу "Голос". Победителей последних лет мало кто может назвать. Это связано с тем, что сейчас публику не удивишь яркими выступлениями, считает артист. О конкурсантах говорят лишь некоторое время, а потом забывают.

Певец признался, что с легкостью может назвать имена тех детей-участников, кто в будущем станет известным артистом. Такие юные вокалисты отлично чувствуют ритм, гармонию и музыку, отметил Валерий.

Для многих проект "Голос", по мнению Меладзе, дает возможность пройти так называемое экспресс-обучение. Некоторые же воспринимает шоу, как приключение.

"Славу тяжело пережить даже в зрелом возрасте, не говоря уже о том, что в 21 год человек имеет недостаточно жизненного опыта", – сказал певец.

Раньше артист по-другому относился в телевизионным конкурсам. Валерий выступал против того, чтобы дети в раннем возрасте принимали участие в таких шоу. Позже к Меладзе пришло понимание, что прославиться ходят лишь немногие участники. В основном, ребята хотят просто показать свои таланты публике.