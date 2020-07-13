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Откровенное интервью наследницы Пригожина: Кто-то пытается поссорить меня с папой

Откровенное интервью наследницы Пригожина: Кто-то пытается поссорить меня с папой

Иосиф Пригожин. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь Иосифа Пригожина прокомментировала слухи о тяжелых отношениях с продюсером. Причиной пересудов стали слова Данаи о том, что она откажется от известной фамилии, когда выйдет замуж.
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Даная Пригожина в своем аккаунте сообщила, что возьмет фамилию мужа, когда сыграет свадьбу. Почему-то многие подписчики сочли, что она хочет порвать связь с отцом, известным продюсером Иосифом Пригожиным. Кто-то вспомнил, что до недавнего времени родственники были в ссоре.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Однако Даная утверждает, что у них с отцом прекрасные отношения. "Мне часто задают вопросы подписчики, я на них отвечаю честно, а мои слова выдергивают из контекста. Потом я с ужасом читаю небылицы о себе. Хватит распускать слухи о ссоре с моим отцом на пустом месте! У нас давно все хорошо!" – заявила девушка.

Она призналась, что любит отца и считает его самым близким человеком. Вот только не все рады, что у нее с продюсером наладились отношения, убеждена Даная. "Мне кажется, кто-то пытается поссорить меня с папой и раздуть скандал на ровном месте", – высказалась дочь Иосифа Пригожина.

Даная пояснила: в отличие от отпрысков других известных людей, она не кичится своей фамилией. "Прежде всего он мой отец, вот что самое главное. Я им очень горжусь!" – заявила молодая женщина.

Напомним, что дочь Даная появилась у Иосифа Пригожина в первом браке. Также супруга Елена родила ему сына Дмитрия. От отношений с Лейлой Фаттаховой у продюсера есть 21-летняя дочь Елизавета. Пригожин поддерживает отношения со всеми своими детьми.

Автор: 13 июля 2020, 12:14 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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