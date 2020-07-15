Появление пьяного Николаева перед камерами вызвало шок

Поклонники популярного телепроекта "Дом-2" требуют увольнения Ольги Бузовой. Перед очередным эфиром ведущая, по ее словам, немного расслабилась и позволила себе принять на грудь.
Казалось бы, такого вопиющего случая не было за всю историю отечественного телевидения. Однако диктор Владимир Березин вспомнил, что однажды его коллега по цеху Юрий Николаев выступал перед зрителями в нетрезвом виде.
Резонансный случай произошел в далеком 1978 году. После очередного матча чемпионата мира по футболу Николаев заплетающимся языком вещал для советских граждан. Грандиозного позора удалось избежать, поскольку трансляция не успела дойти до Центрального телевидения.
Березин отметил, что Николаев находился на грани увольнения, однако влиятельные поклонники всенародно любимого диктора замолвили за него словечко. Инцидент стал для журналистов наглядным примером того, как поступать не стоит.
Говоря о Бузовой, Березин подчеркнул: линчевать скандально известную девушку не нужно. По его мнению, образ ведущей органично вписывается в концепцию шоу "Дом-2", столпами которого являются разврат, похоть и фривольное поведение.
Популярные темы форума
Девушка весит 89 кг
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Нянька шпилится с афганцем
Как давно у вас был интим
Цымбалюк - Романовская умницо, пионистко, красавицо, пионэрко занимается чёрной магией?
Я красивый и умный
Мне так стыдно
Закат
Я беременна мне 16