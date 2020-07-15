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Шоу-бизнес
Появление пьяного Николаева перед камерами вызвало шок

Появление пьяного Николаева перед камерами вызвало шок

Юрий Николаев. Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global
В СМИ обсуждают очередной скандал с Ольгой Бузовой, которая позволила себе выйти в телеэфир в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что аналогичный инцидент однажды произошел и с другой отечественной знаменитостью.

Продолжение: Солнцев припечатал пьяную Бузову в эфире "Дома-2": Ничего хорошего тут нет
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Поклонники популярного телепроекта "Дом-2" требуют увольнения Ольги Бузовой. Перед очередным эфиром ведущая, по ее словам, немного расслабилась и позволила себе принять на грудь.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Казалось бы, такого вопиющего случая не было за всю историю отечественного телевидения. Однако диктор Владимир Березин вспомнил, что однажды его коллега по цеху Юрий Николаев выступал перед зрителями в нетрезвом виде.

Резонансный случай произошел в далеком 1978 году. После очередного матча чемпионата мира по футболу Николаев заплетающимся языком вещал для советских граждан. Грандиозного позора удалось избежать, поскольку трансляция не успела дойти до Центрального телевидения.

Березин отметил, что Николаев находился на грани увольнения, однако влиятельные поклонники всенародно любимого диктора замолвили за него словечко. Инцидент стал для журналистов наглядным примером того, как поступать не стоит.

Говоря о Бузовой, Березин подчеркнул: линчевать скандально известную девушку не нужно. По его мнению, образ ведущей органично вписывается в концепцию шоу "Дом-2", столпами которого являются разврат, похоть и фривольное поведение.

Автор: 15 июля 2020, 08:22 Источник: Сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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