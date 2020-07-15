Появление пьяного Николаева перед камерами вызвало шок

В СМИ обсуждают очередной скандал с Ольгой Бузовой, которая позволила себе выйти в телеэфир в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что аналогичный инцидент однажды произошел и с другой отечественной знаменитостью.

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