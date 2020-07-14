57-летнюю Свиридову перестали уважать после публикации откровенного фото в бикини

Алене Свиридовой уже 57 лет. Несмотря на возраст, артистка может похвастаться хорошей фигурой. Однако далеко не всем поклонникам пришелся по душе недавний откровенный снимок певицы.

На днях Алена Свиридова решила поздравить подписчиков своего инстаграм-аккаунта с Днем рыбака. По этому случаю артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена в купальнике в ярко-красную полоску. Под снимком певица написала, что в Крыму, где она родилась, День рыбака – особенный праздник.

За сутки фото собрало более десяти тысяч лайков и 700 комментариев. Пользователи Сети отметили, что Свиридова отлично выглядит. "Шикарна!" – написала одна из поклонниц. "Как Вы держите себя в такой прекрасной форме?" – поинтересовалась другая. "Ограничиваю себя в лени", – ответила артистка.

Некоторые подписчики указали, что в таком возрасте публиковать подобные снимки неприлично: "До которого годика будут такие фото?", "Алена, я Вас уважала. К чему в возрасте такое фото?", "Всегда считал Вас умной женщиной, обладающей здравым рассудком! Но это фото вообще не в тему..." Певица не реагирует на негативные комментарии пользователей, поскольку считает, что "у них такая работа".

Недавно стало известно, во сколько обошелся Алене Свиридовой отдых в Крыму. "Дни.ру" опубликовали материал, где приведены приблизительные расценки на российских курортах.

