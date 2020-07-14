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57-летнюю Свиридову перестали уважать после публикации откровенного фото в бикини

57-летнюю Свиридову перестали уважать после публикации откровенного фото в бикини

Алена Свиридова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алене Свиридовой уже 57 лет. Несмотря на возраст, артистка может похвастаться хорошей фигурой. Однако далеко не всем поклонникам пришелся по душе недавний откровенный снимок певицы.
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На днях Алена Свиридова решила поздравить подписчиков своего инстаграм-аккаунта с Днем рыбака. По этому случаю артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена в купальнике в ярко-красную полоску. Под снимком певица написала, что в Крыму, где она родилась, День рыбака – особенный праздник.

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За сутки фото собрало более десяти тысяч лайков и 700 комментариев. Пользователи Сети отметили, что Свиридова отлично выглядит. "Шикарна!" – написала одна из поклонниц. "Как Вы держите себя в такой прекрасной форме?" – поинтересовалась другая. "Ограничиваю себя в лени", – ответила артистка.

Некоторые подписчики указали, что в таком возрасте публиковать подобные снимки неприлично: "До которого годика будут такие фото?", "Алена, я Вас уважала. К чему в возрасте такое фото?", "Всегда считал Вас умной женщиной, обладающей здравым рассудком! Но это фото вообще не в тему..." Певица не реагирует на негативные комментарии пользователей, поскольку считает, что "у них такая работа".

Недавно стало известно, во сколько обошелся Алене Свиридовой отдых в Крыму. "Дни.ру" опубликовали материал, где приведены приблизительные расценки на российских курортах.

Автор: 14 июля 2020, 12:37 Источник: Instagram
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