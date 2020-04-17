"Решила избавиться": 57-летняя Свиридова о беременности

Алена Свиридова стала гостьей программы "Судьба человека". Певица рассказала Борису Корчевникову о внезапной беременности и нежелании становиться матерью.

С отцом своего второго сына артистка познакомилась в 2002 году на съемках реалити-шоу "Гарем" в Кении. Он был младше певицы на 20 лет, у них закрутился курортный роман, также пара несколько раз встречалась в Москве.

"Когда большую компанию молодых здоровых людей запирают на полтора месяца в жарком африканском климате на берегу моря, как Вы думаете, что может произойти? Собрались все составляющие такой романтической истории: Африка, интересные съемки, теплые ночи, океан, звезды..." – вспомнила Алена Свиридова.

Как отметила артистка, Дмитрий Мирошниченко покорил ее упорством. Впрочем, очень скоро певица подумала, что такие отношения не для нее, и рассталась с парнем.

"И через неделю я вдруг понимаю, что о-го-го, что я беременна", – сказала Алена Свиридова в эфире шоу "Судьба человека". Она не хотела рожать – не понимала, как растить малыша одной, ведь отца в молодом любовнике не видела.

"Подумала, что это какая-то глупость. Я решила избавиться, хотела прервать беременность. Не очень хорошее действие", – отметила певица.

В планы артистки вмешалась судьба. В день, когда певица должна была отправиться на аборт, она слегла с температурой 40 градусов. К Алене пришла мать и сказала: мол, раз все так складывается, оставляй ребенка, я тебе помогу. "Позвонила потом Диме и сказала, что вот, я беременна. Но сказала, что не хочу рожать. И тут он меня начал отговаривать", – призналась исполнительница песни "Розовый фламинго".

Ради малыша молодой человек бросил институт и переехал в Москву. "Нам было так весело! Он обо мне очень трогательно заботился. Таскал на руках, потому что у меня был огромный живот – Гриша родился очень большим", – рассказала 57-летняя Алена Свиридова.