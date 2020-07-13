"Любимые мальчишки": Юдашкина застукали с ребятами

Галина, единственная дочь Валентина Юдашкина, замужем за Петром, внуком актрисы Людмилы Максаковой. В этом браке в 2016 году родились Анатолий и Аркадий.
Знаменитый дед в малышах души не чает. На его странице в "Инстаграм" появилось нежное фото с четырехлетними внуками. Их сняли, судя по всему, в фойе дома. "С любимыми мальчишками", – лаконично подписал снимок кутюрье.
"Великое счастье – держать за ручки своих внучат", "Дед молод и хорош!", "И кто скажет, что это дедушка?" – восторгаются многочисленные комментаторы.
Напомним, что Юдашкин больше 30 лет счастлив в браке. Они познакомились в 80-х: Валентин занимался эскизами и созданием одежды, а Марина была парикмахером-стилистом.
Их дочь Галина работает фотографом. Летом 2019 года они с мужем и детьми переехали в Гонконг и жили в шикарных апартаментах с видом на залив. Когда из Китая стали приходить новости о коронавирусе, семья из соображений безопасности вернулась в родные палестины.
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