"Я не любила мужа!": пышка из "Дома-2" сделала признание

Звезда шоу "Дом-2" Саша Черно рассказала поклонника о личном. Она сообщила, как пришла к осознанию того, что Иосиф Оганесян – тот человек, с которым она хочет разделить жизнь.

Девушка отметила, что в их отношениях были сложности. Лишь повзрослев, она поняла, что рядом хотела бы видеть только Иосифа Оганесяна.

"Я не любила мужа‼ Да, после того, когда повзрослела и прошла кучу психологов, понимаю, что это была не любовь. Любовь – это когда люди находятся в отношениях, но все равно чувствуют себя свободными", – высказалась пышка из шоу "Дом-2". Она добавила, что любимого человека надо принимать таким, какой он есть.

"У нас тоже все было не просто. Но, мы все преодолели, и мы счастливы", – заверила Саша Черно. Она рассказала, что ее муж веселый, в меру балагур и приколист. Кроме того, по словам звезды телестройки, он ответственный, добрый и заботливый.

Ранее Саша Черно рассказала о поведении Иосифа Оганесяна во время ее беременности. По словам девушки, избранник на протяжении этого периода вел себя по-разному. Однажды они даже хотели расстаться.

Напомним, в последнее время Саша Черно стала поговаривать о возможном уходе с шоу "Дом-2". Она периодически высказывает недовольство по поводу реалити-проекта и задумывается, стоит ли ее семье возвращаться на шоу после декретного отпуска. Звезда телестройки считает, что их пару принижают.