"Приведут к параличу": тренировки Виктории Бони назвали опасными для здоровья

Звезда шоу "Дом-2" решила переквалифицироваться из простых блогеров в фитнес-тренеры. Однако уровень ее подготовки оставляет желать лучшего.

Виктория Боня решила запустить свой онлайн-курс упражнений для сохранения красоты и молодости лица. Одно из таких занятий привлекло внимание специалистов.

На нем звезда шоу "Дом-2" под ритм музыки делает сильные выдохи, высовывая язык. При этом плечи женщины периодически "подпрыгивают". По словам педагога театрального института, пожелавшего остаться неизвестным, упражнение выполняется неправильно, что может привести к очень серьезным последствиям для здоровья.

"От пережатия позвоночной артерии с последствиями в виде кратковременной потери сознания и падения, до смещения позвонка, которые приведут к параличу и даже смертельному исходу" – отметил специалист.

Эксперт обратил внимание на то, что Виктория Боня неправильно двигает плечами, что является недопустимым, а также заметила, что у нее не поставлено дыхание. Педагог предупредил, что такие практики могут негативно сказаться на сосудах, легких и голосовых связках. По его мнению, все это может привести к "непоправимому ущербу" для здоровья.

Специалист посоветовал поклонникам Бони искать настоящих профессионалов и дипломированных специалистов, чтобы не заработать себе лишних проблем.