Проскурякова взорвалась из-за слухов о разводе с Николаевым

Слухи о разводе Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой набирают обороты. В прессе появилась информация о том, что звездная пара больше не живет вместе.

Поклонники Юлии посчитали, что в ее семье серьезный разлад, ведь она все реже и реже размещает совместные фото у себя на страничке в социальной сети. А тут еще и слух о том, что певица увлеклась молодым студентом, с которым познакомилась в ГИТИСе. Да и обручальное кольцо она надевает довольно редко. Ну как тут не сделать соответствующие выводы?

Журналисты в попытках докопаться до сути принялись опрашивать друзей семейной пары, но выяснить истину так и не удалось. Желая покончить с надоевшими слухами и домыслами, Юлия разместила пост у себя на страничке, где написала: "Какой-то нереальный интерес начался ко мне со стороны журналистов. Не могу даже представить, чем же интересна вам моя скромная персона, что вы сегодня обзваниваете всех моих друзей и близких людей? Что же происходит? Не развожусь, учусь, живу и счастлива!".

Напомним, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают чудесную дочь Веронику, и никаких предпосылок для разрушения этой семейной идиллии нет.