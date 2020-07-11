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Гузеева отказалась от участия в скандальном шоу: Королевский ответ

Гузеева отказалась от участия в скандальном шоу: Королевский ответ

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
В конце 2018 года на "Ютуб" состоялась премьера шоу Comment Out, которое со временем стало скандальным. В нем приняли участие порядка 50 знаменитостей, которые не побоялись общественного резонанса. Поклонники очень ждут Ларису Гузееву на съемках шоу, но телеведущей неинтересен такой формат.
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По правилам шоу Comment Out, две знаменитости должны выбрать: написать провокационный идиотский комментарий или выполнить не менее абсурдное наказание. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, получает приз, а наименьшее – преодолевает финальное испытание.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ведущий передачи Владимир Маркони решил пригласить на съемки Ларису Гузееву. Шоумен пояснил актрисе, что Comment Out – это не просто "приколы за приколами", а игра, которая исследует морально-этические рамки.

Маркони получил, как он считает, по-настоящему "королевский ответ". Гузеева отметила, что она уже разобралась в жизни, "что этично, а что неэтично".

Ведущий скандального ютуб-шоу признался, что сначала не смог уговорить Ксению Собчак участвовать в шоу, но позже она все-таки согласилась. "Мы с Ксенией долго вели переговоры. Я помню, что написал ей еще в том году", – рассказал Владимир.

К слову, недавно шоумен анонсировал участие в Comment Out Гарика Харламова и Кристины Асмус и заявил, что их сообщение о разводе – лишь часть наказания, которое им нужно было выполнить в рамках шоу. Позже Владимиру Маркони пришлось объяснять свою шутку: "Я комик, который просто исследует нормальность. Странно, что Харламов не воспринял это все, как дружескую шуточку".

Автор: 11 июля 2020, 08:39 Источник: Youtube-канал PeopleTalk TV ✓ Надежный источник
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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