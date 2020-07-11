Гузеева отказалась от участия в скандальном шоу: Королевский ответ

В конце 2018 года на "Ютуб" состоялась премьера шоу Comment Out, которое со временем стало скандальным. В нем приняли участие порядка 50 знаменитостей, которые не побоялись общественного резонанса. Поклонники очень ждут Ларису Гузееву на съемках шоу, но телеведущей неинтересен такой формат.

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