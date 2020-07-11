Гузеева отказалась от участия в скандальном шоу: Королевский ответ

По правилам шоу Comment Out, две знаменитости должны выбрать: написать провокационный идиотский комментарий или выполнить не менее абсурдное наказание. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, получает приз, а наименьшее – преодолевает финальное испытание.
Ведущий передачи Владимир Маркони решил пригласить на съемки Ларису Гузееву. Шоумен пояснил актрисе, что Comment Out – это не просто "приколы за приколами", а игра, которая исследует морально-этические рамки.
Маркони получил, как он считает, по-настоящему "королевский ответ". Гузеева отметила, что она уже разобралась в жизни, "что этично, а что неэтично".
Ведущий скандального ютуб-шоу признался, что сначала не смог уговорить Ксению Собчак участвовать в шоу, но позже она все-таки согласилась. "Мы с Ксенией долго вели переговоры. Я помню, что написал ей еще в том году", – рассказал Владимир.
К слову, недавно шоумен анонсировал участие в Comment Out Гарика Харламова и Кристины Асмус и заявил, что их сообщение о разводе – лишь часть наказания, которое им нужно было выполнить в рамках шоу. Позже Владимиру Маркони пришлось объяснять свою шутку: "Я комик, который просто исследует нормальность. Странно, что Харламов не воспринял это все, как дружескую шуточку".
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